16 октября, 17:00Спорт
Две драки произошли в матче КХЛ между "Адмиралом" и "Спартаком"
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Хоккеисты владивостокского "Адмирала" и московского "Спартака" дважды подрались на последней минуте матча регулярного чемпионата КХЛ.
После первой потасовки малые штрафы за грубость получили игроки "Адмирала" Кайл Олсон и Федор Крощинский, а также нападающий "Спартака" Александр Беляев. Во втором эпизоде по пять минут штрафа за драку назначили Энтони Камаре из владивостокской команды и Сергею Лукьянцеву из московского клуба.
После финальной сирены почти все хоккеисты отказались от традиционной церемонии рукопожатий. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 5:1.
"Спартак" с начала сезона набрал 20 очков, клуб занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. У "Адмирала" 13 очков – команда располагается на девятой строчке Восточной конференции.
Следующий матч владивостокский клуб проведет 19 октября против уфимского "Салавата Юлаева", а "Спартак" 21 октября встретится с московским ЦСКА.
Ранее ЦСКА и московское "Динамо" встретились дважды в октябре. 3 октября "армейцы" Игоря Никитина обыграли бело-голубых на домашнем льду по буллитам со счетом 4:3, а 9 октября победили в гостях в основное время – 5:2.
К новой встрече ЦСКА подошел на серии из десяти побед, тогда как "Динамо" под руководством Леонида Тамбиева в десяти последних матчах выиграло лишь дважды. Перед дерби бело-голубые прервали серию из шести поражений, обыграв СКА со счетом 4:3 в овертайме.
После очередной победы над "Динамо" ЦСКА продлил свою серию до 11 матчей и единолично возглавил Западную конференцию КХЛ с 24 очками после 15 игр. "Динамо" с 14 очками осталось на девятом месте, вне зоны плей-офф.
Массовая драка произошла в ходе матча плей-офф КХЛ