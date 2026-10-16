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16 октября, 17:00

Спорт

Две драки произошли в матче КХЛ между "Адмиралом" и "Спартаком"

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Хоккеисты владивостокского "Адмирала" и московского "Спартака" дважды подрались на последней минуте матча регулярного чемпионата КХЛ.

После первой потасовки малые штрафы за грубость получили игроки "Адмирала" Кайл Олсон и Федор Крощинский, а также нападающий "Спартака" Александр Беляев. Во втором эпизоде по пять минут штрафа за драку назначили Энтони Камаре из владивостокской команды и Сергею Лукьянцеву из московского клуба.

После финальной сирены почти все хоккеисты отказались от традиционной церемонии рукопожатий. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 5:1.

"Спартак" с начала сезона набрал 20 очков, клуб занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. У "Адмирала" 13 очков – команда располагается на девятой строчке Восточной конференции.

Следующий матч владивостокский клуб проведет 19 октября против уфимского "Салавата Юлаева", а "Спартак" 21 октября встретится с московским ЦСКА.

Ранее ЦСКА и московское "Динамо" встретились дважды в октябре. 3 октября "армейцы" Игоря Никитина обыграли бело-голубых на домашнем льду по буллитам со счетом 4:3, а 9 октября победили в гостях в основное время – 5:2.

К новой встрече ЦСКА подошел на серии из десяти побед, тогда как "Динамо" под руководством Леонида Тамбиева в десяти последних матчах выиграло лишь дважды. Перед дерби бело-голубые прервали серию из шести поражений, обыграв СКА со счетом 4:3 в овертайме.

После очередной победы над "Динамо" ЦСКА продлил свою серию до 11 матчей и единолично возглавил Западную конференцию КХЛ с 24 очками после 15 игр. "Динамо" с 14 очками осталось на девятом месте, вне зоны плей-офф.

Массовая драка произошла в ходе матча плей-офф КХЛ

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