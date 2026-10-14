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14 октября, 23:24

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Никитин – о победной серии ЦСКА в КХЛ: приятно, но мы на этом не зацикливаемся

Пошли на второй десяток: ЦСКА сбил "Динамо" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА на домашнем льду переиграл столичное "Динамо" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 14 октября. Для "армейцев" эта победа стала 11-й подряд, в то время как бело-голубые продолжают пребывать внизу таблицы Западной конференции. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

ЦСКА и "Динамо" находятся на разных полюсах таблицы Западной конференции. "Армейцы" Игоря Никитина в хорошей форме и шли на серии из 10 побед, причем две из них – над бело-голубыми. Обе встречи случились в октябре: 3-го числа красно-синие были сильнее дома в серии буллитов 4:3, а вот 9-го на гостевой для себя арене все закончилось в основное время – 5:2.

ЦСКА находился на второй строчке с 22-мя очками, уступая действующему обладателю Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" по дополнительным показателям. "Динамо" же под руководством Леонида Тамбиева пока идет вне зоны плей-офф, упав на девятое место с 14-ю баллами. Ниже – только безнадежные аутсайдеры лиги "Сочи" и "Лада", у которых по 6 очков.

В 10 последних играх у бело-голубых только две победы, причем в последней встрече со СКА из Санкт-Петербурга (4:3 в овертайме) прервалась серия "Динамо" из шести поражений. Несмотря на слова Тамбиева о том, что ему дали время на строительство нового проекта, болельщик был вправе забеспокоиться.

За предыдущие две игры соперники неплохо изучили друг друга, и в первом периоде никто так и не сумел забрать инициативу. Очень много борьбы, по опасным моментам чуть впереди был ЦСКА, но в целом оппоненты показали неплохое взаимодействие в обороне. Плюс вратари Дмитрий Гамзин и Владислав Подъяпольский своих партнеров не подвели.

Второй период тоже получился "сухим". Номинальные гости начали 20-минутку активнее, но по сантиметру ЦСКА начал отодвигать игру от своих ворот, да еще и у "Динамо" случилось два удаления. Местами Подъяпольский тащил шайбы, близкие к мертвым, и тем самым оставил паритет на табло.

Безголевым матч оставался аж до 48-й минуты. Бело-голубые снова сыграли не слишком дисциплинированно, и защитник Никита Новиков получил 4 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, так как у нападающего ЦСКА Клима Костина на лице появилась кровь. "Армейцы" на данный момент – вторая команда лиги по эффективности большинства, и уж одну попытку они должны были использовать.

Так и произошло: за 1 минуту и 20 секунд до выхода пятого игрока "Динамо" форвард Максим Соркин поехал за ворота и выдал передачу под бросок Прохору Полтапову, который не промахнулся и зарядил в дальний угол – 1:0. Причем для нападающего это пятый гол в последних четырех встречах.

Сушить игру красно-синие образца Игоря Никитина умеют, но отказываться от попыток идти вперед ЦСКА не перестал. Ближе к концу бело-голубые немного усилили давление на ворота хозяев льда и заставили их попотеть, да еще и выпустили на концовку шестого полевого вместо голкипера. Но пробить Гамзина "Динамо" так и не удалось: Дмитрий оформил 14-ю игру на ноль в своей карьере.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Красно-синие одержали 11-ю победу подряд, при том, что начало сезона для команды Игоря Никитина складывалось не слишком гладко. Наставник "армейцев" подчеркнул на пресс-конференции, что выигрывать всегда приятно, но гораздо важнее качество игры.

Мы не фокусировались на обороне. Третья игра с "Динамо" за последнее время, ребята уже примерно понимали, что будет происходить. Нужно было разобрать детали. Были шансы в атаке, вратарь удачно играл, и не было добивания. Нужно уметь играть и с большим счетом, и с маленьким. Важна ли победная серия? Мы ценим победы, особенно если они заслуженные, а не просто подфартило. Парни пашут, отдаются игре. Мы не заклиниваемся на этом, готовимся дальше.
Игорь Никитин
главный тренер ПХК ЦСКА

Главный тренер "Динамо" Леонид Тамбиев сказал журналистам, что команда нахватала удалений, и это прямым образом сказалось на результате дерби.

Игра шла до гола, до ошибки. Было много борьбы, единоборств, как мы и думали. Удаления – это наша проблема, боремся с этим, но достучаться не можем. В таких матчах нельзя удаляться, надо терпеть. В целом, ребята старались, боролись, много сделали хороших вещей. Но удаления нас подвели. Почему мы создали мало голевых моментов? Я не вижу, чтобы у кого-то было много моментов против ЦСКА.
Леонид Тамбиев
главный тренер ХК "Динамо" (Москва)

Благодаря победе ЦСКА стал единоличным лидером в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 15 играх. При этом "Локомотив" может исправить это, но 15 октября нужно побеждать "Северсталь" в Череповце. А ведь у команды Андрея Козырева, которая пока идет третьей, в активе пять побед подряд, так что подопечным Дмитрия Квартальнова будет непросто.

"Динамо" же так и остается на девятой строчке. Даже при условии карт-бланша на строительство команды, Тамбиеву и его штабу надо как можно скорее встряхнуть команду.

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Камзин Никита

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