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09 октября, 15:56

Спорт

Чемпион мира по хоккею Татаринов решил продать медали, потому что негде жить

Фото: fhr.ru

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, бывший игрок московского "Динамо" и клубов НХЛ Михаил Татаринов выставил на продажу коллекцию собственных наград. Об этом он рассказал каналу "Mash на спорте".

По словам 60-летнего экс-защитника, сделкой занимается его бывшая супруга. Свои медали он оценил в 25 миллионов рублей. Деньги он хочет потратить на покупку жилья, поскольку в настоящий момент ему негде жить.

"Сейчас я живу у друзей. Финансовые трудности, вот так получилось. Все нормально, держусь!" – сказал Татаринов.

За игровую карьеру Татаринов представлял киевский "Сокол", московское "Динамо", "Вашингтон Кэпиталз", "Квебек Нордикс" и "Бостон Брюинз". В НХЛ он отыграл 161 матч и набрал 69 (21+48) очков. Как защитник "Динамо" стал чемпионом СССР в 1990 году. В том же 1990-м Татаринов завоевал золото чемпионата мира и был признан лучшим защитником турнира – 11 очков (3+8) в 10 играх.

Во время выступлений у него возникли проблемы с алкоголем, а после ухода из спорта они усилились. Помимо этого, у Татаринова были сложности с азартными играми. В феврале 2001 года его осудили за убийство: кредитор напал на него с ножом, бывший хоккеист отнял оружие и смертельно ранил нападавшего. В колонии он провел 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что у режиссера Тимура Бекмамбетова, покинувшего Россию, есть в стране недвижимость на 610 миллионов рублей. Речь идет о трех квартирах в центре Москвы.

Две из них расположены в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Это здание построено в 1912 году. В прошлом там проживали актер Михаил Астангов, писатель Владимир Гиляровский и другие известные люди. Третья квартира находится на Краснопролетарской улице.

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