Никитин иронично высказался о поражении ЦСКА в дерби со "Спартаком" в КХЛ

Московский "Спартак" на выезде одержал победу в дерби с ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 сентября. При этом одну из шайб в составе красно-белых забил 19-летний дебютант Илья Котляров. О жарком столичном противостоянии расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Новый сезон КХЛ для ЦСКА начался сразу с дерби со "Спартаком". Причем матч регулярки состоялся в рамках Кубка Первых – сезонного турнира, учрежденного в честь 80-летия российского хоккея. Кроме красно-белых и красно-синих, в нем принимают участие столичное "Динамо", СКА из Санкт-Петербурга, нижегородское "Торпедо" и "Автомобилист" из Екатеринбурга. Подробнее о нем можно прочитать на сайте лиги.

ЦСКА 7 сентября проводил первый матч в регулярке, в то время как красно-белые уже понюхали порох, но дебют не задался: подопечные Алексея Жамнова уступили дома "Торпедо" 0:1 в день начала сезона 5-го числа. В свою очередь, команда Игоря Никитина в последний раз проиграла "Спартаку" 28 октября 2025 года, и в последующих четырех встречах одержала победы.

Вот и очередное противостояние ЦСКА начал мощно, уверенно, с размахом, обстреливая ныне выступающего за соперника экс-голкипера "армейцев" Ивана Федотова. И на 9-й минуте красно-синие реализовали большинство: Николай Коваленко нашел Дмитрия Бучельникова, который с кистей результативно зарядил в дальний угол.

"Спартак" же провел в обороне почти весь первый период, но 19-летний дебютант Илья Котляров на 15-й минуте соорудил такой шедевр, который затмил все остальное. На исходе большинства красно-белых форвард подхватил шайбу в средней зоне, в соло прошел защитников ЦСКА и закинул мимо вратаря хозяев Дмитрия Гамзина. О таком первом голе, да еще и столь важном, и мечтать было нельзя.

Во второй 20-минутке команды словно поменялись ролями: теперь уже красно-синие оказались под бомбардировкой соперника. Подопечные Жамнова серьезно нарастили бросковую активность, преимущественно от синей линии, параллельно наводя суету перед обзором Гамзина. Сработало на 23-й минуте: с дальней дистанции попал защитник Кристиан Ярош.

Лишь ближе к концу второго периода подопечные Никитина отодвинули игру со своей половины, что и дало результат. На 36-й минуте новичок "армейцев" Егор Замула бросал издали, а на пятаке форвард Максим Соркин навязал борьбу защитнику и капитану "Спартака" Андрею Миронову. Шайба рикошетом от нападающего пролетела мимо Федотова – 2:2.

Третий период, пожалуй, выдался наиболее равным из всех. Соперники попеременно кололи друг друга, без явного перевеса чаши весов в ту или другую сторону. Однако счет все же изменился, и чуть ли не впервые за всю игру в полный голос о себе заявило первое звено красно-белых. Звездный новичок "Спартака" Максим Комтуа разыграл атаку на пару с Михаилом Мальцевым: россиянин на 56-й минуте бил с разворота в Гамзина, а канадец подкараулил отскок и дослал шайбу за спину вратарю – 3:2! Нельзя не отметить, что как и в эпизоде с первым голом в исполнении Котлярова, ничего похожего на дисциплинированную выстроенную оборону в исполнении "армейцев" не было и близко.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

ЦСКА практически тут же получил шанс на большинство – подвела реализация. Да и и игра шесть на пять не получилась: после замены вратаря на полевого удаление почти тут же схлопотал форвард красно-синих Денис Зернов. "Спартак" одержал важнейшую победу, в первую очередь для морального духа команды после неудачного дебюта с "Торпедо".

Наставник команды Алексей Жамнов заявил на пресс-конференции, что даже в такой тяжелой игры его подопечные бились и держали удар.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" (Москва) Была очень хорошая лавка сегодня: ребята друг друга поддерживали. Сказали им перед игрой, что только так можно побеждать такие команды. Все ребята молодцы. Также до матча попросил их сделать кое-какие вещи, и они все выполнили, поэтому и выиграли. Дебют Котлярова? Конечно, рад за него, не каждый может против ЦСКА сыграть так здорово и забить гол. Еще во время предсезонки видели, что у парнишки есть хорошие навыки, но многое будет зависеть от него самого. Будем и дальше подпускать.

ЦСКА Игоря Никитина начал сезон с поражения. После игры главный тренер "армейцев" был как всегда немногословен, иронично отметив, что некоторые в его команде в дерби недоработали.





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА (Москва) "Спартак" был более заряжен, чем мы, поэтому не повезло. Что произошло с защитниками в эпизодах с первым и третьим голом соперника? Все хотят быть бомбардирами. Почему команда не очень хорошо провела второй период, хотя зачастую это лучшие отрезки в исполнении ЦСКА? Решили не использовать это преимущество и сразу перейти к третьему (смеется). Удаление Зернова в конце? В хоккее, как и в жизни, есть закономерности: если ты не выкладываешься на 100 процентов, ждать, что тебе повезет, не стоит. Поэтому не повезло.

Рассматривать турнирную таблицу в самом начале сезона не имеет никакого смысла: вся борьба как на Западе, так и на Востоке только набирает обороты. В то же время стоит отметить проблемы на старте у столичного "Динамо": выиграв предсезонный Кубок мэра Москвы, в официальных играх команда Леонида Тамбиева потерпела второе поражение подряд. В первый день нового сезона 5 сентября бело-голубые уступили на выезде "Автомобилисту" 1:2, а 7-го числа – СКА в Санкт-Петербурге 3:5.

Отдыхать москвичам долго не придется. Уже 9 сентября ЦСКА дома примет "Торпедо", а "Динамо" – бывшую команду Тамбиева "Адмирал" из Владивостока. А днем позже "Спартак" в матче с супервывеской побьется со СКА.

Но также стоит отметить, что 7 сентября на всех матчах КХЛ были специальные мероприятия в память о авиакатастрофе, в которой 15 лет назад разбился ярославский "Локомотив". Трагедия, которая режет по живому до сих пор. О них помнили, помнят и будут помнить всегда.

