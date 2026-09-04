Московские клубы подготовились к новому сезону КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 5 сентября. В битву за Кубок Гагарина традиционно вступят три столичных клуба – "Спартак", ЦСКА и "Динамо", и во всех коллективах произошло немало любопытных изменений. С чем они подходят к старту регулярки, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Максим Константинов

"Армейцев" называют одним из главных фаворитов нового сезона КХЛ, даже несмотря на двоякое впечатление в регулярке прошлого сезона, вслед за которым последовал ранний вылет в плей-офф. Работает аура Игоря Никитина, который ранее строил чемпионские коллективы не за один год.

Прошлый сезон после возвращения Никитина в Москву из ярославского "Локомотива" стал во многом адаптацией под требования главного тренера. Теперь же есть основания ждать от ЦСКА гораздо большего, чем второй раунд плей-офф, пусть даже многие другие фавориты вроде омского "Авангарда" и СКА из Санкт-Петербурга гораздо громче вели себя на трансферном рынке.

Красно-синие усиливались точечно. Пожалуй, главное пополнение – экс-нападающий СКА Марат Хайруллин, который в каждом из четырех сезонов на берегах Невы набирал более 40 очков по системе "гол + пас". Трансфер Дерека Барака из магнитогорского "Металлурга", где у американца тоже все было в порядке с результативностью, также выглядит симпатично. Плюс в "армейскую" семью из "Динамо" вернулся Максим Мамин, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в стане ЦСКА (в том числе под руководством Никитина в 2019 году).

В защиту же красно-синие выписали из минского "Динамо" Роберта Хэмилтона, который в прошлом сезоне стал вторым среди всех игроков КХЛ по показателю полезности (+32). Причем все вышеперечисленные хоккеисты старше 30 лет, поэтому их богатый опыт и серьезные амбиции явно необходимы команде с притязаниями на чемпионство. Плюс в защите ЦСКА теперь будет играть серебряный призер молодежного чемпионата мира 2020 года Егор Замула, который всю свою взрослую карьеру провел в НХЛ.

Из весомых потерь – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, защитник Владислав Провольнев, который уехал в Магнитогорск, и форвард Виталий Абрамов, отправившийся на Дальний Восток покорять сердца фанатов "Амура". Но есть ощущение, что за счет кампании на вход "армейцы" как минимум не стали слабее.

"Динамо"

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Из трех московских клубов КХЛ бело-голубые – единственные, кто пошел на смену главного тренера. Что в общем-то было предсказуемо: Вячеслав Козлов, который принял "Динамо" по ходу прошлой регулярки вместо уволенного со скандалом Алексея Кудашова, не просто не сумел вывести команду на качественно новый уровень, а с треском вылетел с ней уже в первом раунде плей-офф от минского "Динамо" со счетом в серии 0:4.

Всерьез судачили, что на его место метит Роман Ротенберг, но тот пока продолжает оставаться в руководстве москвичей и не возвращается к клубной тренерской работе после отставки из СКА. Рулить "Динамо" позвали Леонида Тамбиева, который прошлый сезон заканчивал в штабе Игоря Ларионова в Санкт-Петербурге, а до этого выжимал максимум из скромного по возможностям "Адмирала" из Владивостока.

Специалист, который строит дисциплинированный хоккей с акцентом на прессинг, никогда не работал во главе топ-клуба, из-за чего назначение многим кажется рискованным. Однако предсезонный Кубок мэра Москвы в конце августа выиграло именно столичное "Динамо", хотя оппоненты по ходу турнира в лице нижегородского "Торпедо" (3:2 в овертайме), "Автомобилиста" из Екатеринбурга (5:2) и минского "Динамо" в финале (4:1) были о-го-го. К слову, ЦСКА там занял третье место. Да, официальные игры и длинная дистанция – совсем другое дело, но задел "Динамо" неплохой.

Причем в попытке обрести новое лицо бело-голубые решились на отказ от двух лидеров атаки прошлых сезонов Максима Комтуа и Никиты Гусева. Причем если прощание с канадцем, который известен своим непростым характером, напрашивалось давно, то вот расставание с Гусевым, который в стане "Динамо" бил рекорд результативности в регулярке (23 гола и 66 передач в сезоне-2023/2024) и всегда был одним из самых опасных игроков для вратарей соперника, выглядит неоднозначным.

Правда, тут не обошлось и без стороны игрока, которая по неизвестным причинам тянет с подписанием контракта вообще с кем-либо. При этом многие руководители клубов КХЛ через СМИ честно признались, что потянуть его финансовые запросы не в силах. Так или иначе, "Динамо", как минимум пока, идет в сезон без Гусева. Да и без мегатрансферов: больше всего внимания привлекает фигура Ника Меркли, который провел неплохой прошлый сезона в атаке "Шанхай Дрэгонс" (24 + 21 в 68 играх регулярки).

"Спартак"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Красно-белые вновь входят в сезон под руководством Алексея Жамнова, при этом у него появился весьма маститый помощник – Петерис Скудра. Латвийский специалист и сам немало поработал главным тренером, но теперь решился примерить на себя роль второго лица. Как они сработаются – загадка, но качества Скудры призваны помочь "Спартаку", который ранее не раз испытывал проблемы с дисциплиной.

Он крайне требовательный специалист, который буквально в двух словах объяснил личные убеждения и принципы еще в 2016 году. Оба слова нецензурные, с примерным значением: "Я хочу видеть от игроков максимально полную самоотдачу". Любопытно, что вместе со Скудрой в команду пришли два хоккеиста, чья репутация далека от идеальной. Первый – Максим Комтуа из "Динамо", второй – Алекс Гальченюк из "Амура". Оба, безусловно, очень талантливые нападающие, которые при сложении всех звезд на небе способны сделать "Спартак" одной из самых ярких команд КХЛ. Но вот сойдутся ли звезды?

Еще один любопытный трансфер красно-белых – возвращение голкипера Ивана Федотова из НХЛ. Точнее, из АХЛ, где 29-летний вратарь провел прошлый сезон, причем по ходу проиграв место в основе своему конкуренту. Некогда одна из главных звезд ЦСКА, Федотов никак не может найти себя после истории с его призывом в армию. Отрезок в Северной Америке, о которой Иван так долго мечтал, и вовсе можно назвать неудачным, поэтому совершенно неясно, в каком состоянии он входит в новый сезон уже в составе "Спартака".

При этом красно-белые еще до старта чемпионата расписались в первой трансферной ошибке. В частности, подписанный в июне на два года форвард Евгений Свечников был расторгнут 4 сентября, так и не проведя за новую команду ни одного официального матча. По словам Жамнова, нападающий проиграл конкуренцию.

Кроме того, непонятной остается ситуация с Иваном Морозовым, долгое время одним из лучших в атаке команды. В октябре 2025 года нападающий признался, что в его допинг-пробе нашли следы кокаина, он отбыл дисквалификацию, после чего Жамнов дал ему шанс на реабилитацию. Однако в июне 2026-го Морозов расторг контракт в надежде уехать в НХЛ, но Иван до сих пор без контракта с кем-либо. А за "Спартак", по словам главного тренера, тот играть не хочет.

И это еще не утихло эхо скандального расставания с другим лидером атаки Адамом Ружичкой, с которым резко расторгли контракт весной 2026-го за нарушение контрактных обязательств (теперь словак – игрок "Автомобилиста"). В общем, "Спартак", как всегда, одна из самых событийных команд КХЛ. Правда, готовность к сезону фанатов наверняка настораживает: на Кубке мэра Москвы красно-белые проиграли три матча из трех и заняли последнее восьмое место.

