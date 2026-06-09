Хоккейный клуб "Спартак" представил новый тренерский штаб

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Московский хоккейный клуб "Спартак" представил состав тренерского штаба на сезон-2026/27. Место главного тренера сохранится за Алексеем Жамновым, сообщила пресс-служба команды.

Также в штабе продолжат работу Евгений Перов и Сергей Климкович. В частности, в его состав на следующий сезон вошли Петерис Скудра и Евгений Корешков.

Скудра работал в тренерских штабах "Северстали" и "Сибири", а также в "Торпедо", "Тракторе" и рижском "Динамо" в качестве главного тренера. В последние годы он возглавлял клубы из Словакии и Эрсте Лиги.

Корешков трижды становился обладателем Кубка Гагарина и работал в штабах "Металлурга" и ЦСКА. В последние годы он был задействован в СКА и "Тракторе".

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Контракт с ним подписан на два года, однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения.

Игдисамов работал в академии ЦСКА. В 2024 году молодежная команда армейцев под его руководством стала чемпионом МФЛ, а через год – завоевала серебро.

