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04 сентября, 16:37

Технологии

OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra

Фото: 123RF.com/pitinan

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, которую назвала самой мощной и функциональной в своей истории. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на TechCrunch.

По данным издания, Astra ориентирована в том числе на работу с компьютерами и браузерами. В OpenAI заявили, что модель способна выполнять задачи с высокой скоростью, точностью и безопасностью, назвав ее новым этапом развития компьютерного и браузерного использования ИИ.

Президент OpenAI Грег Брокман назвал Astra наиболее соответствующей целям компании и самой умной моделью. По его словам, ее появление меняет представление о том, какие задачи люди могут передавать искусственному интеллекту.

Ранее пользователи по всему миру, в том числе из России, сообщили о массовых технических неполадках в работе популярных нейросетей, включая ChatGPT, Claude, Grok и Gemini. Основной проблемой стала невозможность отправки запросов и получения ответов от данных сервисов.

Аналитик Иван Костенко предположил, что причина сбоя кроется в проблеме с Microsoft Azure, но в Microsoft это не подтвердили. В "Алисе AI" также отчитались, что у них все в порядке и нейросеть работает штатно.

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