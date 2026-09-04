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04 сентября, 16:17

Политика

В ГД предложили добавить специальную кнопку для людей с нарушением слуха в "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Необходимо внедрить на портале "Госуслуги" кнопку "Связываться текстом" для граждан с нарушением слуха. С соответствующим предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву обратились депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с руководителем фракции Алексеем Нечаевым, передает РИА Новости.

В обращении отмечается, что на Едином портале можно было бы предусмотреть настройку предпочтительного способа связи для тех, кто не может пользоваться голосовой телефонной связью. Предлагается разместить эту опцию в профиле пользователя и непосредственно в заявлении, например, как отметку "Предпочтительный способ связи – текстовые сообщения".

При этом выбор текстового формата не должен быть привязан к наличию официально установленной инвалидности. Требование медицинского подтверждения создаст избыточную процедуру, поскольку сама по себе такая настройка не предоставляет гражданину льгот или иных преимуществ.

Предложенная мера даст глухим и слабослышащим людям возможность самостоятельно общаться с государственными органами при получении услуг через интернет. Она также уменьшит риск проблем, когда обработка заявления затрудняется из‑за того, что заявитель не может принять обычный телефонный звонок.

Ранее депутаты предложили, чтобы установленная инвалидность продлевалась автоматически. Для детей категория "ребенок-инвалид" могла бы действовать без промежуточных переосвидетельствований до достижения совершеннолетия, после чего группа устанавливалась бы по общим правилам для взрослых граждан.

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