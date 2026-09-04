Змея укусила пенсионерку при сборе грибов в Подмосковье

Фото: МАХ/"Мособлпожспас"

В лесном массиве Сергиево-Посадского городского округа змея укусила женщину 1966 года рождения во время сбора грибов. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

Пострадавшая сразу позвонила в "Систему-112". На вызов выехали специалисты 233-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас". Они связались с женщиной по телефону, чтобы уточнить ее состояние и маршрут. Женщина сообщила, что смогла выйти к линии электропередачи, что упростило поиск.

"Ситуация требовала немедленных действий. Укушенную ногу мы иммобилизовали с помощью подручных средств – дощечек, картона и повязки, после этого транспортировали женщину на своем автомобиле прямо к машине скорой помощи и передали медикам для дальнейшей госпитализации", – указали в ведомстве.

В "Мособлпожспас" напомнили, что при укусе не следует паниковать, необходимо обеспечить неподвижность конечности и как можно быстрее обратиться за помощью.

Ранее подмосковные врачи спасли девочку, которую за большой палец укусила гадюка. Инцидент произошел на даче в Егорьевске. Ребенок заметил в траве змею, принял ее за ящерицу и потрогал за хвост. Рептилия оказалась ядовитой и укусила малышку.