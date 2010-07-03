Два склада загорелись в Перми

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В Перми загорелись два склада. Площадь возгорания оценивается в 2,4 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Подробности пожара не приводятся.

17 июня погибли два человека в результате пожара в квартире жилого дома на улице Адмирала Макарова в Москве. Следственный комитет инициировал проверку.