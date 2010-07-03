СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре на севере столицы

Фото: Снимок с видео Агентство "Москва"

Следователи СК проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в квартире на севере столицы.

"17 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Адмирала Макарова в городе Москве, произошло возгорание. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1949 года рождения", – указано в сообщении на сайте ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Очевидцы рассказали, что сначала огонь появился на балконе одной из квартир на 9-м этаже, потом пламя перекинулось выше. Прибывшие спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей. С огнем удалось справиться через два часа. Общая площадь возгорания составила 85 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар минувшей ночью произошел в подмосковном Щелкове на улице Центральной – там вспыхнуло двухэтажное здание. На тушение пожара отправили шесть единиц техники и более 20 спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет.

