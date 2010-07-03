Возгорание в жилом доме на севере столицы ликвидировали

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожар в жилом доме в столичном районе Войковский ликвидирован, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что горела квартира на девятом этаже и балконы с 9 по 12 этаж.

В ходе тушения огня были спасены 15 человек, четверо из них – дети. Двое пострадавших были переданы наряду скорой медицинской помощи. Два человека погибли.

Ранее сообщалось, что пожар случился в 12-этажном панельном жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 9А. Из дома были эвакуированы 15 человек.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент пожар потушен. Его площадь составила 85 квадратных метров.