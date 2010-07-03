Пять человек спасли в ходе тушения пожара в Марьиной роще

Фото: vk.com/mrosha

Сотрудники МЧС спасли пять человек в ходе тушения пожара в одном из жилых домов в районе Марьина роща. Еще троих эвакуировали из соседних квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорании произошло на улице Октябрьская, дом 62. Там в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель на общей площади около 10 квадратных метров.

Пожарным удалось не допустить распространения огня, и оперативно ликвидировать пожар. В результате пожара пострадал один человек. Всех спасенных передали медикам.

Сегодня же пожар произошел на территории ЦНИИ Роскосмоса в подмосковном Королеве. Возгорание случилось на кровле на площади 50 квадратных метров.