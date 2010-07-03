Пожар произошел на территории ЦНИИ Роскосмоса в Королеве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел на территории ЦНИИ Роскосмоса в подмосковном Королеве, передает ТАСС.

Возгорание случилось на кровле. Сейчас оно локализовано на площади 50 квадратных метров.

Днем ранее ЧП произошло в здании на Пречистенке, в строении 1 дома № 36. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ранг сложности возгорания повысили до второго.

По предварительным сведениям, причиной стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Этому зданию присвоили статус выявленного объекта культурного наследия в 2007 году. В 2016-м его передали компании "Технологии будущего" для комплексной реставрации. После пожара она продолжится.