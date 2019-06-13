Пожар произошел на территории Измайловского кремля

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке столицы. На месте работают пожарные, сообщили в ГУ МЧС по Москве.
"Сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, 73Ж поступило дежурным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 22:14. По предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности", – сообщила пресс-служба ведомства.
Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Как сообщает "Интерфакс", возгорание локализовано.
Измайловский кремль – музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Это деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков. Кремль включает 8 музеев и выставочных площадок.
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