Пожар произошел на территории Измайловского кремля

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке столицы. На месте работают пожарные, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"Сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, 73Ж поступило дежурным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 22:14. По предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности", – сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Как сообщает "Интерфакс", возгорание локализовано.

Измайловский кремль – музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Это деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков. Кремль включает 8 музеев и выставочных площадок.

