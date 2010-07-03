Названа предварительная причина пожара в доме на Пречистенке

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ, по предварительным данным, стало причиной крупного пожара в историческом здании в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Возгорание в здании на Пречистенке, доме № 36, строении 1 произошло утром в пятницу, 14 июня. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ранг сложности возгорания был повышен до второго. На месте работали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

К настоящему моменту пожар потушен. Движение по улице Пречистенке восстановлено.

