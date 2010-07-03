Движение по улице Пречистенке восстановлено после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение транспорта восстановили в центре столицы на улице Пречистенке после пожара в историческом здании, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Движение по улице Пречистенке восстановлено", – сказал собеседник агентства.

О пожаре стало известно в 10:10. Первые пожарные расчеты прибыли к горящему зданию через четыре минуты после получения сигнала о возгорании. Огонь удалось локализовать в 11:35, а в 11:46 полностью потушить.

Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов рассказал журналистам, что на площади 200 квадратных метров горел чердак.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в реконструируемом здании 1907 года постройки на улице Пречистенке, доме 36, строении 1. Ранг сложности возгорания был повышен до второго. На месте работали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

