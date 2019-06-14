Пожар вспыхнул на Пречистенке

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

На улице Пречистенке вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС. Огонь полыхает на кровле дома 36, строения 1.

По данным спасателей, здание находится на реконструкции. Ранг сложности возгорания повышен до второго. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. На месте работает 12 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Автомобилистов попросили выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

В ЦОДД сообщили, что движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка.