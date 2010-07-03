Названа причина пожара в Измайловском кремле

Пожар в вернисаже у стен Измайловского кремля произошел в одном из офисных помещений, передает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Измайловского кремля Александра Ушакова.

По его словам, ущерб от пожара несерьезный. Задымление в одном из офисов произошло из-за возгорания тополиного пуха, которого в результате жаркой погоды вылезло больше, чем ожидалось. Ушаков предположил, что кто-то бросил окурок. Он также отметил, что каждый день работники поливают этот пух.

Пожар в деревянном "Вернисаже в Измайлово" случился вечером в четверг. В 23.04 он был локализован на 50 квадратных метрах, а в 23.15 потушен, пострадавших нет.

Измайловский кремль – музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Это деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков. Кремль включает 8 музеев и выставочных площадок.

