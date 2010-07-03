Пожар на территории Измайловского кремля потушен

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар на территории музейного комплекса "Измайловский кремль" на востоке Москвы потушен, передает ТАСС.

Как уточнили в МЧС, на данный момент возгорание полностью ликвидировано. Горело деревянное здание переменной этажности. По имеющимся данным, в этой части кремля располагается Измайловский вернисаж. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что загорелся музейный комплекс Измайловского кремля на востоке столицы. На месте работают пожарные.

Измайловский кремль – музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Это деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков. Кремль включает 8 музеев и выставочных площадок.

