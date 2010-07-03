Движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка

Фото: телеграм-канал Московские новости

В Москве от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыто движение транспорта из-за пожара, который произошел в доме 36, строение 1.

"На месте работают оперативные службы. Объезжайте!" – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также нельзя проехать от Зубовской площади до Еропинского переулка и съехать с Садового кольца на улицу Пречистенку.

По данным спасателей, здание находится на реконструкции. Ранг сложности возгорания повышен до второго.

Автомобилистов попросили выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

Также из-за пожара в здании на улице Пречистенке временно изменили маршруты следования автобусы № 15, 255 и "м3". Об этом сообщили в ГУП "Мосгортранс".