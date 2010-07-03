Пожар в историческом здании на Пречистенке локализован

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Крупный пожар в историческом здании в центре Москвы локализован, сообщает РИА Новости.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в реконструируемом здании на улице Пречистенке, доме 36, строении 1. Огонь полыхает на кровле здания. Ранг сложности возгорания повышен до второго. На месте работает 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

Автомобилистов попросили выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

В ЦОДД сообщили, что движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка.