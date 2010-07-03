Москвичка погибла в квартире из-за загоревшейся на ней одежды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Женщина погибла при пожаре в квартире на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на улице Дубнинской, доме 16, корпусе 6. По данным МЧС, на жертве загорелась одежда.

К моменту прибытия спасателей одежда потухла сама по себе, а пострадавшая погибла.