Реставрация исторического здания на Пречистенке продолжится после пожара

Реставрация "Жилого дома Наумовых-Волконских" на улице Пречистенке продолжится после пожара, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, работы в здании продолжатся и будут выполнены в полном объеме. "Памятнику будет возвращен его исторический облик", – цитирует его Агентство "Москва".
Емельянов подчеркнул, что по факту пожара проводится административное расследование, по итогам которого все виновные будут привлечены к ответственности.
Он добавил, что этому зданию присвоили статус выявленного объекта культурного наследия еще в 2007 году. Последние пять лет памятник находился в неудовлетворительном состоянии, а в 2016-м в рамках программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" его передали копании "Технологии будущего" для проведения комплексной реставрации.
Возгорание в здании на Пречистенке, доме № 36, строении 1 произошло утром в пятницу, 14 июня. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ранг сложности возгорания был повышен до второго. На месте работали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.
К настоящему моменту пожар потушен. Движение по улице Пречистенке восстановлено. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
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