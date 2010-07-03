Реставрация исторического здания на Пречистенке продолжится после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Реставрация "Жилого дома Наумовых-Волконских" на улице Пречистенке продолжится после пожара, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, работы в здании продолжатся и будут выполнены в полном объеме. "Памятнику будет возвращен его исторический облик", – цитирует его Агентство "Москва".

Емельянов подчеркнул, что по факту пожара проводится административное расследование, по итогам которого все виновные будут привлечены к ответственности.

Он добавил, что этому зданию присвоили статус выявленного объекта культурного наследия еще в 2007 году. Последние пять лет памятник находился в неудовлетворительном состоянии, а в 2016-м в рамках программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" его передали копании "Технологии будущего" для проведения комплексной реставрации.

Возгорание в здании на Пречистенке, доме № 36, строении 1 произошло утром в пятницу, 14 июня. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ранг сложности возгорания был повышен до второго. На месте работали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

К настоящему моменту пожар потушен. Движение по улице Пречистенке восстановлено. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.