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15:48

Служба поддержки "Делимобиля" возобновила работу после обесточивания офиса

транспорт общество

15:48

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Фото: www.instagram.com/nianello4ka

Служба поддержки "Делимобиля" возобновила работу после обесточивания офиса из-за пожара, который произошел в соседнем здании на Русаковской улице.

"Офис проветрили. Холодновато, но работать можно. Поддержка на связи. У нас все огонь!" – говорится в сообщении оператора каршеринга "Делимобиль" в Twitter.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в здании рядом с офисом "Делимобиля". Администрация БЦ и пожарные эвакуировали всех людей, в том числе из офисов "Делимобиль" и Anytime. Здание было обесточено.

Пользователей предупредили, что по этой причине поддержка Anytime Prime и Anytime временно не работает, хотя колл-центр "Делимобиля" по-прежнему доступен.

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транспорт общество

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