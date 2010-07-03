Водителей каршеринга и такси будут блокировать за грубые нарушения ПДД

"Яндекс" введет блокировку для водителей каршеринга и такси Москвы за опасную езду и грубые нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта на своей странице в Twitter.
Компания разработала технологию мониторинга скорости. В автомобили каршеринга и такси установят устройства, которые способны оценить, не отвлекается ли человек от дороги. В итоге нарушителей будут блокировать и деактивировать.
"Ежегодно на дорогах мира погибает 1,5 миллиона человек. И эти смерти можно предотвратить", – говорится в сообщении.
Операционный директор "Яндекса" рассказал, что электронные сервисы позволяют приглашать на работу в такси слабослышащих людей – такие водители оказываются более осторожными на дороге.
Требования к квалификации столичных таксистов могут ужесточить. Замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин считает, что трехлетнего стажа вождения недостаточно, чтобы стать таксистом. По мнению представителя ведомства, нужны дополнительные требования к квалификации работников таксопарков.
Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил создать единую базу таксистов в Москве. Парламентарий также считает, что фиксировать их нарушения нужно с помощью камер.
Столичный Дептранс предложил ограничить получение заказов для тех водителей такси, которые уже отработали за рулем более десяти часов. Ведомство направило письмо с предложением диспетчерским службам заказа легковых такси. В июле ведомство также поднимало вопрос о том, что таксисты нередко нарушают режим труда и отдыха.
ДТП с участием машин такси и каршеринга не редкость. Только на днях такси и автобус столкнулись в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома 132 по направлению в центр. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир такси.
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