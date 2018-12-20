Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО

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Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве, сообщил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Он рассказал, что дептранс совместно с ГИБДД ранее задумались о создании единой онлайн-системы по контролю за наличием ОСАГО у такси.

"Мы разрабатываем эту систему с Российским союзом автостраховщиков, чтобы они предоставили нам доступ к базам данных страховых компаний", – сказал он ТАСС.

Таким образом власти смогут отслеживать наличие полиса у такси. Водителям без полиса будут отправлять предупреждения.

При систематическом нарушении агрегаторам будет рекомендовано отключать автомобили от системы доступа к заказам.

Ранее страховщики пересмотрели стоимость деталей для ремонта машин по ОСАГО. Цены с 1 декабря выросли в среднем на 6,5%.