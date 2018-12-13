Когда можно будет ездить за рулем без документов?

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Формат электронных водительских удостоверений будет определен в 2019 году, рассказали в ГИБДД. Однако в перспективе автомобилистам они могут и не понадобиться. В регионах уже тестируются планшеты, с помощью которых по фотографии можно определить личность водителя и получить данные о наличии прав.

Автоюрист Сергей Радько отмечает, что нововведение облегчит жизнь автомобилистам. "Если можно будет заменить водительское удостоверение электронной информацией, это будет гораздо удобнее, чем его носить с собой, притом что за его отсутствие при себе можно получить штраф", – считает эксперт.

Информация в электронно виде ускорит процесс получения удостоверения, сделает более удобным сам факт пользования, а также упростит процедуру лишения права управления или подачи заявления о его утере. Сейчас, по словам эксперта, в чистом виде электронных документов нет никаких – они все имеют бумажный аналог.

Например, полис ОСАГО покупается в электронном виде, но нужно возить с собой хотя бы его бумажную распечатку. Но при развитии технологий в скором времени и это не потребуется. То же можно сделать в отношении техосмотра. "Вся информация будет храниться на сервере: наличия техосмотра, ОСАГО, права управления, а также информация о том, за кем машина зарегистрирована. Поэтому не будет необходимости возить с собой бумажный документ, если это легко можно проверить по базе", – считает Радько.

Однако до повсеместного введения подобных баз пройдет еще немало времени, опасается автоюрист. Технически это внедрить довольно сложно, учитывая, что в каких-то регионах интернета нет, а удостоверения выдаются ежедневно.

Евгения Маркова