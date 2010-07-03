Двое пострадали при столкновении автобуса и такси на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такси и автобус столкнулись в столичном районе Орехово-Борисово Южное, передает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, авария произошла на Каширском шоссе в районе дома 132 по направлению в центр. Не смогли разъехаться маршрутный автобус и автомобиль такси Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир такси.

По словам собеседника агентства, пассажиров в автобусе не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.