В Госдуме предложили создать в Москве единую базу таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев также предложил фиксировать таксистов-нарушителей с помощью камер видеонаблюдения.

"Необходимо с помощью камер фиксировать автомобили такси, которые не имеют права брать заказы. Сейчас власти Москвы могли бы собирать в единую базу данные и наличие разрешения, предрейсовой путевки, страховки, прав и других документов, требующихся для осуществления перевозок, и на основании данных с камер наблюдения фиксировать нарушителей", – сказал Васильев, передает Агентство "Москва".

Депутат также прокомментировал инициативу министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика о введении ответственности для таксистов за неадекватное поведение в аэропортах. По мнению депутата, предложение невозможно реализовать, так как психическое состояние водителя могут выявить только доктора.

Ранее столичный Дептранс предложил ограничить получение заказов для тех водителей такси, которые уже отработали за рулем более десяти часов. Ведомство уже направило письмо с предложением диспетчерским службам заказа легковых такси. В июле ведомство также поднимало вопрос о том, что таксисты нередко нарушают режим труда и отдыха.

В декабре замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин заявил, что машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве. Он также рассказал, что Дептранс совместно с ГИБДД работают над созданием единой онлайн-системы по контролю за наличием ОСАГО у такси.

Таким образом власти смогут отслеживать наличие полиса у такси. Водителям без полиса будут отправлять предупреждения. При систематическом нарушении агрегаторам будет рекомендовано отключать автомобили от системы доступа к заказам.