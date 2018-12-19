Дептранс хочет ограничить продолжительность рабочего дня таксистов

Столичный Дептранс предложил ограничить получение заказов для тех водителей такси, которые уже отработали за рулем более десяти часов. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Пронин на итоговом совещании с московскими таксопарками и агрегаторами.
По его словам, Дептранс направил письмо с предложением диспетчерским службам заказа легковых такси. В июле ведомство также поднимало вопрос о том, что таксисты нередко нарушают режим труда и отдыха. Тогда Пронин настаивал на запрете давать заказы тем водителям, которые перевозили пассажиров более восьми часов подряд.
В то же время Пронин отметил, что столичный Дептранс пока не принял решение ограничить число автомобилей такси в Москве. "Сейчас мы консультируемся на предмет ограничения количества такси с коллегами из Московской области", − цитирует замглавы ведомства Агентство "Москва".
Власти Подмосковья, со своей стороны, уже приняли такое решение и аннулировали около 40 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. По словам Пронина, речь идет о компаниях с низким качеством услуг, серьезными нарушениями или с признаками фирм-однодневок.
Кроме того, в конце октября столичный Дептранс поддержал идею работы таксистов только с российскими правами. Как пояснили в ведомстве, те водители такси, которые хотят работать на дорогах Москвы, должны сдать экзамены, чтобы знать особенности российского законодательства в области дорожного движения, Это предложение стало одним из ключевых по итогам работы Международного Евразийского форума "Такси".
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