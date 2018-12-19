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19 декабря, 18:06

Дептранс хочет ограничить продолжительность рабочего дня таксистов

транспорт

19 декабря, 18:06

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс предложил ограничить получение заказов для тех водителей такси, которые уже отработали за рулем более десяти часов. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Пронин на итоговом совещании с московскими таксопарками и агрегаторами.

По его словам, Дептранс направил письмо с предложением диспетчерским службам заказа легковых такси. В июле ведомство также поднимало вопрос о том, что таксисты нередко нарушают режим труда и отдыха. Тогда Пронин настаивал на запрете давать заказы тем водителям, которые перевозили пассажиров более восьми часов подряд.

В то же время Пронин отметил, что столичный Дептранс пока не принял решение ограничить число автомобилей такси в Москве. "Сейчас мы консультируемся на предмет ограничения количества такси с коллегами из Московской области", − цитирует замглавы ведомства Агентство "Москва".

Власти Подмосковья, со своей стороны, уже приняли такое решение и аннулировали около 40 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. По словам Пронина, речь идет о компаниях с низким качеством услуг, серьезными нарушениями или с признаками фирм-однодневок.

Кроме того, в конце октября столичный Дептранс поддержал идею работы таксистов только с российскими правами. Как пояснили в ведомстве, те водители такси, которые хотят работать на дорогах Москвы, должны сдать экзамены, чтобы знать особенности российского законодательства в области дорожного движения, Это предложение стало одним из ключевых по итогам работы Международного Евразийского форума "Такси".

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