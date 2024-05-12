Участник Олимпиады Игорь Сысоев погиб в ДТП

Фото: телеграм-канал "Федерация Триатлона России"

Российский триатлонист Игорь Сысоев, принимавший участие в Олимпиаде в Афинах и Пекине, погиб в результате аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации триатлона РФ (ФТР).

"Федерация триатлона России приносит соболезнования родным и близким. Память о человеке, посвятившем свою жизнь триатлону, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Сысоев являлся также обладателем Кубка Европы по триатлону и основателем федеральной системы спортивной подготовки ЦиклON.

Спортсмен стал первым представителем отечественного мужского триатлона, завоевавшим право участия в Олимпийских играх и вошедшим в первую пятерку на чемпионатах мира по триатлону на олимпийской дистанции.

Кроме того, он выступал за Россию на международных соревнованиях в составе национальной сборной и занимал пост главного тренера сборной по триатлону.

