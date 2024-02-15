Умер бывший обладатель мировых рекордов кенийский легкоатлет Генри Роно

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Кенийский легкоатлет Генри Роно, который занимался бегом на длинные дистанции, ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Кении.

Причины его смерти не приводятся. На протяжении последних 10 дней спортсмен был в больнице.

"От имени исполнительного комитета Федерации легкой атлетики Кении и братства легкой атлетики мы хотим выразить наши искренние соболезнования", – отмечается в сообщении.

С апреля по июнь 1978 года Роно установил мировые рекорды в беге на дистанциях 3 000, 5 000, 10 000 метров и 3 000 метров с препятствиями. В марте 1981 года он переехал в Германию для учебы в тренерской академии Майнца. Затем легкоатлет уехал на 2 года в Кению, где создавал учебные программы для тренировок. В 1986 году Роно направился в США.

В феврале 2007 года спортсмен заявил, что планирует побить мировой рекорд на милю для возрастной группы 55–59 лет. В том же году он написал автобиографию "Олимпийская мечта".