15 февраля, 19:16Спорт
Умер бывший обладатель мировых рекордов кенийский легкоатлет Генри Роно
Фото: AP Photo
Кенийский легкоатлет Генри Роно, который занимался бегом на длинные дистанции, ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Кении.
Причины его смерти не приводятся. На протяжении последних 10 дней спортсмен был в больнице.
"От имени исполнительного комитета Федерации легкой атлетики Кении и братства легкой атлетики мы хотим выразить наши искренние соболезнования", – отмечается в сообщении.
С апреля по июнь 1978 года Роно установил мировые рекорды в беге на дистанциях 3 000, 5 000, 10 000 метров и 3 000 метров с препятствиями. В марте 1981 года он переехал в Германию для учебы в тренерской академии Майнца. Затем легкоатлет уехал на 2 года в Кению, где создавал учебные программы для тренировок. В 1986 году Роно направился в США.
В феврале 2007 года спортсмен заявил, что планирует побить мировой рекорд на милю для возрастной группы 55–59 лет. В том же году он написал автобиографию "Олимпийская мечта".
Читайте также
- Обладатель мирового рекорда в марафоне Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет – СМИ
- Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Поливода