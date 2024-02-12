Обладатель мирового рекорда в марафоне Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет – СМИ

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Кенийский марафонец Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет. Об этом сообщает издание Nation Africa.

По данным СМИ, легкоатлет попал в аварию поздно вечером в воскресенье, 11 февраля, в округе Элгейо-Мараквет в Кении. Вместе с Киптумом в машине находились еще два пассажира – его тренер и девушка.

Тренер и марафонец скончались в аварии, а девушку с травмами доставили в больницу.

Сообщается, что Киптум был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В 2023 году спортсмен выиграл два забега из серии главных марафонов планеты – в Лондоне и Чикаго. Выступая на Чикагском марафоне, Киптум установил мировой рекорд, преодолев дистанцию 42 километра и 195 метров за 2 часа 35 секунд.

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