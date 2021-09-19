Умер чемпион мира по футболу 1966 года Джимми Гривз

Фото: ТАСС/PA Wire/BULKEDIT
Экс-футболист лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Джимми Гривз умер 19 сентября на 82-м году жизни, сообщается на сайте клуба.
"Мы с грустью узнали о кончине великого Джимми Гривза. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Ирен, их четырем детям, 10 внукам и правнукам", – сказано в публикации.
Гривз стал лучшим бомбардиром за всю историю "Тоттенхэма", он сыграл в 379 матчах за клуб, забив 266 голов, из которых 220 – в чемпионате Англии.
В составе шпор он дважды завоевывал Кубок Англии, в 1963 году с его помощью команда выиграла Кубок кубков. Кроме того, на клубном уровне Гривз выступал за лондонские "Челси" и "Вест Хэм", а также итальянский "Милан". В составе сборной Англии он принес 44 гола в 57 матчах, а 1966 году стал чемпионом мира.
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