Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

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Создатель популярного в 1980-е годы компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Изобретатель умер в своей квартире в Лондоне. До этого он долгое время болел.

Синклер бросил школу в 17 лет и устроился журналистом, чтобы накопить деньги на открытие собственной компании. В 21 год он основал компанию Sinclair Radionics, которая занималась производством карманных калькуляторов.

Спустя 15 лет он покинул компанию и основал новую – Sinclair Research, которая создала такие компьютеры, как ZX80, ZX81 и ZX Spectrum. Последний в 1980-е годы стал одним из самых популярных компьютеров в Европе.

В 1983 году Синклера за его достижения посвятили в рыцари. А в 1986 году он покинул индустрию и стал заниматься различными исследованиями.