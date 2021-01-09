Последний из создателей советской атомной бомбы умер на 102-м году жизни

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Последний из создателей советской атомной бомбы, старейший академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни, сообщает РИА Новости в академии.

"Исаака Марковича Халатникова не стало", – заявили в РАН, добавив, что академик умер в субботу утром.

Халатников родился 17 октября 1919 года. Он известен работами в области квантовой физики, сверхпроводимости, космологии и общей теории относительности.

Ученый работал в группе, которая трудилась над советской атомной бомбой. Он занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда.

Также Халатников работал над расчетами первого советского термоядерного заряда. В 1953 году он получил Сталинскую премию второй степени за работу в атомном и термоядерном проектах. В августе 2020 года академик получил орден Александра Невского.