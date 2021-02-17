Умер изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун

Фото: lowninstitute.org

Лауреат Нобелевской премии мира, кардиолог и создатель первого дефибриллятора Бернард Лаун скончался в США на 100-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

О смерти ученого сообщила его внучка Ариэль Лаун Левитон. Она отметила, что Лаун долгое время страдал застойной сердечной недостаточностью и пневмонией.

Бернард Лаун родился в 1921 году в Литве. В 1959 году изобрел первый дефибриллятор после проведения экспериментов на животных. Он является автором нескольких книг и более 400 научных статей. Позднее Лаун стал одним из основателей организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", за деятельность которой был удостоен Нобелевской премии мира в 1985 году.