Скончался изобретатель команд "копировать" и "вставить"

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Умер американский информатик Ларри Теслер, который изобрел компьютерные команды "копировать", "вырезать" и "вставить". Он ушел из жизни в возрасте 74 лет, передает RT.

"Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", – отметили в компании Xerox, в которой Теслер был научным сотрудником.

Отмечается, что Ларри Теслер имел диплом Стэнфордского университета, который окончил в 1965 году. В 1973-м он стал работать в научно-исследовательском центре Xerox PARC, где были изобретены графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

Также известно, что информатик на протяжении 17 лет трудился на корпорацию Аpple, а также сотрудничал с Amazon и "Yahoo!".