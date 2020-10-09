Ушел из жизни писатель и инженер Марк Эльяш

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Писатель и инженер Марк Эльяш скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительных органах рассказали, что Эльяш был найден мертвым в квартире в центре столицы. Собеседник агентства отметил, что ранее внучка пенсионера получила от него сообщение "Я умер".

Женщина приехала к родственнику, обнаружила его тело и предсмертную записку.

Марк Эльяш – выдающийся изобретатель и инженер, автор более 60 патентов и 10 научно-технических книг. Он был главным технологом в организациях системы министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, руководил монтажом и пуском в эксплуатацию турбинных и компрессорных агрегатов на важнейших народнохозяйственных и оборонных объектах. Кроме того, Эльяш написал несколько повестей, стал автором романа "Риск" и сценария фильма "Ответная мера".