Умер экс-президент Алжира Бутефлика – СМИ

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Фото: AP Photo/Sidali Djarboub/File
Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался на 85-м году жизни. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает сирийская газета Al-Watan.
По данным издания ObservAlgerie, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
О смерти экс-лидера республики на своей странице в Facebook также сообщил государственный телеканал Алжира TV1.
Бутефлика возглавлял страну с 1999 по 2019 год.
В апреле позапрошлого года он покинул пост президента Алжира. За месяц до этого стало известно, что его госпитализировали в университетскую больницу Женевы в критическом состоянии. Как сообщали тогда местные СМИ, политик находился "в почти бессознательном состоянии".
В 2013 году Бутефлика перенес инсульт. В последние годы из-за состояния здоровья он практически не выступал на публике.
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