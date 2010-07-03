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11 марта, 21:09

Правительство Алжира ушло в отставку на фоне протестов

за рубежом

11 марта, 21:09

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Фото: ТАСС/MOHAMED MESSARA/EPA

Правительство Алжира ушло в отставку на фоне протестов в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента.

В Алжире третью неделю подряд проходят антиправительственные манифестации. Демонстранты требуют от действующего 82-летнего главы государства Абдельазиза Бутефлика не выдвигаться на пятый срок на президентских выборах. Под охрану силовиков взяты государственные учреждения, здания посольств зарубежных стран. Не работает метро, остановлено движение электричек.

Бутефлика с 1999 года является бессменным лидером Алжира. В 2013 году у него случился инсульт, с тех пор он передвигается на инвалидной коляске и испытывает проблемы с речью. За последние годы он почти не появлялся на публике.

Возмущение протестующих вызывает тот факт, что заявка на выдвижение Бутефлика подана главой предвыборного штаба Бутефлики Абдель-Гани Зааляном. Местные законы предписывают, что заявляться на выборы должен лично кандидат в президенты.

Лидеры оппозиции заявляют, Бутефлика находится на лечении в Швейцарии и не в состоянии управлять страной.

за рубежом

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