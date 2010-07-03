Умер бывший президент Франции Жак Ширак

13:05
13:05
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
На 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак, сообщает AFP в Twitter со ссылкой на его родных.
"Президент Жак Ширак угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", – приводит издание слова зятя политика Фредерика Сала-Бару.
Более десяти лет назад Ширак пережил инсульт, с того момента его несколько раз госпитализировали. Он руководил страной в течение 12 лет.
Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году, а военную службу проходил в Алжире.
Политическую карьеру начал с должности аудитора в Государственной аудиторской палате. Позднее попал в аппарат правительства Жоржа Помпиду, который порекомендовал ему баллотироваться в парламент. В 1967 Ширак занял место депутата от департамента Коррез.
В 1974 году Ширак стал главой правительства и партии "Союз демократов в поддержку республики". С 1977 по 1995 год был мэром Парижа, а также дважды участвовал в президентских выборах (в 1981 и 1988 годах).
Президентом Ширак был избран в 1995 году. Он дал старт масштабным социальным преобразованиям. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах, обогнав во втором туре голосования ультраправого кандидата Жана-Мари Ле Пена.
За годы правления Ширак проводил внешнюю политику, используя риторику "многополярного мира". Популярность среди населения ему принесла позиция в отношении начатой США в 2003 году войны на Ближнем Востоке.
Ширак также провел ряд масштабных преобразований. Одним из которых стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: