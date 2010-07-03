СМИ сообщили о госпитализации президента Алжира

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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика доставлен в университетскую больницу Женевы в критическом состоянии. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen в субботу, 2 марта.

Источник телеканала утверждает, что Бутефлика находится в отделении интенсивной терапии. Этаж, на котором располагается палата президента Алжира, усиленно охраняется. К политику никого не пускают.

"Состояние Бутефлики критическое, он в почти бессознательном состоянии. Лечащие врачи не могут выдать ему свидетельство, разрешающее продолжать работу", – сообщает телеканал.

10 февраля Абдельазиз Бутефлика выдвинул свою кандидатуру на пятый президентский срок. Он указал в письменном заявлении, что готов еще пять лет управлять страной. Тем не менее он так и не появился на публике, уточняет РИА Новости.

В минувшую пятницу в Алжире прошли многотысячные акции протеста. Лидеры оппозиции заявили, что Бутефлика не в состоянии управлять страной, и потребовали от него снять свою кандидатуру с президентских выборов.

