Европарламент обеспокоен отсутствием своего влияния в странах "арабской весны"

Обеспокоенность тем, что страны Евросоюза не смогли получить "настоящее влияние" в странах "арабской весны" выразили в Европарламенте. Это связано с тем, что влияние не удалось обрести, несмотря на политические и финансовые инвестиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на предварительный доклад комитета по иностранным делам Европарламента.
"ЕП выражает обеспокоенность тем, что, несмотря на значительные политические и финансовые инвестиции, а также постоянную политическую и экономическую поддержку, ЕС не удалось обрести в регионе, и государства региона больше не считают его движущей силой коренных перемен на обозначенной территории", – говорится в докладе.
Речь идет о Сирии, Марокко, Тунисе, Алжире, Египте, Ливии, Ливана и Иордании.
В докладе уточняется, что спустя восемь лет после переворотов большинство ожиданий так и не оправдались. Также отмечается, что странам ЕС нужно усилить свое политическое влияние в регионе.
Кроме того, в ЕП также обеспокоены и тем, что в регионе появляются новые политические и экономические игроки, в числе которых РФ и КНР.
Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Европарламент внесли рекомендации к резолюции 2016 года о противодействии российским СМИ. Авторы документа "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон" предлагают создать нормативно-правовую базу для противодействия "гибридной войне" и "агрессивным действиям России".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.