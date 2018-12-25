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09:54

Европарламент обеспокоен отсутствием своего влияния в странах "арабской весны"

за рубежом политика

09:54

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

Обеспокоенность тем, что страны Евросоюза не смогли получить "настоящее влияние" в странах "арабской весны" выразили в Европарламенте. Это связано с тем, что влияние не удалось обрести, несмотря на политические и финансовые инвестиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на предварительный доклад комитета по иностранным делам Европарламента.

"ЕП выражает обеспокоенность тем, что, несмотря на значительные политические и финансовые инвестиции, а также постоянную политическую и экономическую поддержку, ЕС не удалось обрести в регионе, и государства региона больше не считают его движущей силой коренных перемен на обозначенной территории", – говорится в докладе.

Речь идет о Сирии, Марокко, Тунисе, Алжире, Египте, Ливии, Ливана и Иордании.

В докладе уточняется, что спустя восемь лет после переворотов большинство ожиданий так и не оправдались. Также отмечается, что странам ЕС нужно усилить свое политическое влияние в регионе.

Кроме того, в ЕП также обеспокоены и тем, что в регионе появляются новые политические и экономические игроки, в числе которых РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Европарламент внесли рекомендации к резолюции 2016 года о противодействии российским СМИ. Авторы документа "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон" предлагают создать нормативно-правовую базу для противодействия "гибридной войне" и "агрессивным действиям России".

за рубежом политика

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