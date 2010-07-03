Президент Алжира заявил о намерении уйти в отставку

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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста, сообщает ТАСС.

О своем решении прекратить полномочия главы государства он уже уведомил президента Конституционного совета.

Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда истекает его президентский мандат. На ближайшие три месяца его функции возьмет на себя спикер Совета нации Абделькадер Бенсалех.

За это время в стране должны быть проведены президентские выборы.