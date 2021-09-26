Умер экс-футболист петербургского "Зенита" Сергей Герасимец

Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб «Зенит»"

Умер бывший футболист "Зенита" и сборной Белоруссии Сергей Герасимец, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Он скончался в возрасте 55 лет. Причины смерти спортсмена не называются. Герасимец выступал за Зенит с 1997 по 1999 год, а до этого он играл в России за калининградскую Балтику,

Герасимец начинал футбольную карьеру в киевском "Динамо" в 1983 году. Затем он выступал за донецкий "Шахтер", минское "Динамо", израильский "Бней Иегуда".

Завершил карьеру футболист в составе минского Торпедо в 2002 году. Затем он перешел на тренерскую работу и трудился в множестве клубов, в том числе в "Томи", петербургском "Динамо", московском "Локомотиве" и "Тосно".