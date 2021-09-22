Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Стрэкан

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В Лондоне на 50-м году жизни скончался автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.

В полицию поступил звонок о смерти мужчины в возрасте 49 лет. Правоохранители сообщили, что причина смерти не выглядит подозрительной. В настоящее время по данному факту организовано расследование.

При этом в службе скорой помощи Лондона подтвердили вызов медиков в дом Стрэкана.

"Мы направили команду медиков скорой помощи, но, к сожалению, человек скончался на месте", – отметили медики.

Композитор обладал 12 наградами ASCAP (Американского общества композиторов и авторов), 10 из которых получил за знаменитый саундтрек к шоу "Кто хочет стать миллионером?".