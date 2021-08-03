Умер известный режиссер и автор песен "Алисы" Олег Флянгольц

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Умер известный режиссер и автор песен петербургской рок-группы "Алиса" Олег Флянгольц. Об этом сообщает "Мир 24".

Режиссер скончался в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. О месте и времени похорон станет известно позднее.

За свою карьеру режиссер успел поработать с рядом популярных групп, среди которых "Алиса", Tequilajazzz, ДДТ, НЭП, "Колибри".

Флянгольц также участвовал в создании клипов на песни "Алисы" и документального фильма к 30-летнему юбилею группы.

Кроме того, режиссер получил известность по киноленте "Безразличие", получившей главный приз "Кинотавра" 10 лет назад.