Композитор Борис Емельянов скончался на 81-м году жизни

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Композитор Борис Емельянов, автор музыки к песням "Снится мне деревня" и "Носики-курносики", скончался на 81-м году жизни, сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

"27 июля ушел из жизни Борис Емельянов, талантливый композитор, мелодист, автор большого количества красивых песен", – написал артист на своей странице в Instagram.

Борис Емельянов родился в 1941 году. Выпускник Карагандинского музыкального училища. и Кемеровского государственного института культуры. В числе работ Емельянова музыка к стихам таких поэтов, как Борис Дубровин, Михаил Рябинин, Леонид Дербенев, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко.